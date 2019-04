Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zeugen gesucht: Auto beschädigt, Verursacher flüchtig

Soest (ots)

Am Mittwoch zwischen 15:00 und 15:35 Uhr wurde am Grandweg ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Smart im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Soest unter 02921-91000. (BS)

