Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ostönnen - Tödlicher Unfall

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 15:50 Uhr, kam es auf der Werler Landstraße zwischen Ostönnen und Ampen zu einem Unfall. Eine Gruppe von neun Radfahrern war auf einem Feldweg aus Richtung "Ostönner Linde" kommend unterwegs. An der Werler Landstraße fuhr die Gruppe zunächst entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Seitenstreifen in Richtung Ampen. Etwa 50 Meter weiter überquerten zwei Radler der Gruppe zunächst die Landstraße. Sie beabsichtigten dort einen Feldweg in Richtung Haar weiter zu benutzen. Als der dritte Radler, ein 67-jähriger Mann aus Möhnesee, mit seinem Pedelec die Straße querte, wurde er von einem Audi A 3 erfasst der in Richtung Ampen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Der Mann verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Der 39-jährige Autofahrer aus Werl wurde leicht verletzt und mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme bis 20:10 Uhr gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden Sichergestellt und ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben. (lü)

