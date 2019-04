Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Presse- Erstmeldung

Soest (ots)

Sperrung der Werler Landstraße nach schwerem VU

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden ist die Werler- Landstraße (L969) zwischen den Ortschaften Ampen und Ostönnen derzeit voll gesperrt. Rettungsarbeiten dauern an. Die Polizei rät dazu, diesen Abschnitt der Werler Landstraße weiträumig zu umfahren. Eine Ableitung des Verkehrs in Fahrtichtung Soest erfolgt zur Zeit am Ortsausgang Ostönnen, sowie für den Verkehr in Fahrtrichtung Werl am Abzweig Enkesen über die K11.(Kiese)

