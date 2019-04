Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Pkw übersehen

Warstein (ots)

Am Mittwoch, um 09:55 Uhr, kam es an der Kreuzung St.Poler-Straße/Kahlenbergsweg zu einem Unfall. Eine 46-jährige Frau aus Warstein war mit ihrem Toyota Yaris auf dem Kahlenbergsweg unterwegs. Sie stoppte zunächst und beabsichtigte dann die St.Poler-Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden Peugeot eines 47-jährigen Warsteiners. Durch den Zusammenprall wurde die Frau leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 4000,- EUR. (lü)

