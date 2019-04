Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrer verletzt

Geseke (ots)

Am Dienstag, um 15:26 Uhr, kam es auf dem Südring im Kreisverkehr zu einem Unfall. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Geseke war mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Fahrradweg der Bürener Straße, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. An dem Kreisverkehr Südring/Bürener Straße/Othmarstraße, quert der Radler die Fahrbahn der Straße Südring, ebenfalls entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, über einen Fahrradstreifen. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Salzkotten übersah den von rechts kommenden Radfahrer. Die Fahrzeuge prallten zusammen, der Geseker stürzte und verletzte sich dabei. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Er wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer zeigte während der Unfallaufnahme einen ausländischen Führerschein vor. Da sich der Mann seit mehr als zwei Jahren in der Bundesrepublik aufhält war die Gültigkeit seines ausländischen Führerscheins erloschen. Ihm wurde das Führen von Fahrzeugen deshalb untersagt. Er wird sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. (lü)

