Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Essen vergessen

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag um 16:40 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an die Olbrichtstraße gerufen. Hier drang Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Nachdem die Wehrleute die Tür aufgebrochen hatten, fanden sie in der Küche einen qualmenden Topf auf dem Herd vor. Der 58-jährige Wohnungsinhaber hatte beim Verlassen der Wohnung vergessen den Herd auszuschalten. (lü)

