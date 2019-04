Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Motorradfahrer verletzt

Lippetal (ots)

Am Dienstag, um 07:53 Uhr, kam es an der Kreuzung Dolberger Straße/Uentroper Straße zu einem Unfall. Ein 49-jähriger Mann aus Welver war mit seinem Mercedes auf der Dolberger Straße in Richtung Dolberg unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen 22-jährigen Mann aus Hamm der mit seinem Motorrad auf dem Abbiegestreifen verkehrsbedingt warten musste. Das Auto fuhr auf den stehenden Motorradfahrer auf und dieser stürzte. Dabei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 800,- EUR geschätzt. (lü)

