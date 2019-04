Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Motorradfahrer schwer verletzt

Warstein (ots)

Am Mittwoch, um 12:32 Uhr, kam es auf der Belecker Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Motorrollerfahrer aus Warstein war in Richtung Belecke unterwegs. Ein 79-jähriger Mann aus Warstein befuhr die Belecker Landstraße mit seinem Hyundai in Richtung Warstein. Der Autofahrer geriet aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Motorroller zusammen. Der Rollerfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er nach einer ersten Behandlung im Krankenwagen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der 79-jährige Pkw Fahrer wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10000,-EUR. Die Straße blieb während der Rettungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 14:30 Uhr gesperrt. (lü)

