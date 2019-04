Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - LKW kollidiert mit Fahrzeug, Fahrer verletzt

Rüthen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:15 Uhr, kollidierten auf der Kreuzung Kallenhardter Straße (L 776) und Briloner Straße (B 516) zwischen Möhnetal und Brilon ein LKW mit einem VW Polo. Der 56-jährige LKW Fahrer aus Bad Wünnenberg wollte von der L 776 auf die B 516 in Fahrtrichtung Brilon einbiegen. Der aus Warstein stammende 51-jährige Fahrer des VW Polo fuhr auf der B 516 in Fahrtrichtung Belecke. Auf der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei erlitt der Fahrer des VW leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 29000 Euro. (BS)

