POL-PB: Hoher Schaden durch Autoteile-Diebstähle

(mb) Auf dem Gelände eines Autohauses an der Detmolder Straße haben am Wochenende Diebe zugeschlagen.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Mit einem Fahrzeug, so die Ermittlungen der Polizei, näherten sich die Täter über den Brukterer Weg dem umzäunten Betriebsgelände im hinteren Bereich. Sie durchtrennten einen Zaun, um auf den Hof zu gelangen. An fünf Mercedes-Modellen wurden Scheiben eingeschlagen, Bauteile eingeflext und Fahrzeugteile aus- oder abgebaut. Ein Fahrzeug war zudem auf Steine gebockt worden, um die Räder zu stehlen. Die Beute wurde vermutlich in das Täterfahrzeug geladen und abtransportiert. Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge am Brukterer Weg beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/ 3060.

