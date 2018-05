POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Wohnungseinbruch

Aalen (ots) - Aalen: In Wohnung eingebrochen

In einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße drang ein Unbekannter zwischen Dienstag und Donnerstag über die Wohnungseingangstüre in eine Wohnung ein. Hier entwendete er aus einer Schreibtischschublade vorgefundenes Scheingeld sowie ein graues Notebook Surface-Book 526, das auf dem Schreibtisch lag und entfernte sich dann anschließend wieder aus der Wohnung. Die Polizei bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Aalen: Radfahrerin kollidiert mit Kind

Im Bereich Stuttgarter Straße war eine 23-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 16.50 Uhr in der Unterführung zur Alten Heidenheimer Straße mit einem 5-jährigen Jungen zusammengestoßen, der dort mit seinem Laufrad aus Richtung Parkplatz Hochbrücke unterwegs war. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: 10-jähriger Junge verletzt

Als eine 37-jährige Hyundai-Lenkerin am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr auf dem Buchhölzlesweg in Richtung Benzholzstraße unterwegs war, fuhr vor ihr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Fliesenmarkt stürzte das Kind und schlidderte mitsamt dem Fahrrad unter den Pkw. Die PKW-Lenkerin konnte glücklicherweise aufgrund geringer Geschwindigkeit ihren Wagen noch rechtzeitig anhalten. Der Junge wurde dennoch leicht verletzt. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Abtsgmünd: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Auf dem Parkplatz des örtlichen Friedhofs hat gestern ein vermutlich weißer PKW ein dort geparktes BMW Cabrio angefahren. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens von ca. 1.000 Euro und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei Abtsgmünd bittet um Hinweise unter Telefon 07366 96660 zu melden.

Westhausen: Zwei Unfälle auf BAB7

Im stockenden Verkehr, der sich zwischen Westhausen und Ellwangen am Freitagvormittag gebildet hatte, fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf den Lkw eines 59-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von 8000 Euro.

Bereits gegen 6.30 Uhr ereignete sich zwischen Westhausen und Oberkochen ein Unfall, bei dem rund 6000 Euro Sachschaden entstand. Ein 22-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw streifte aus Unachtsamkeit beim Überholen einen Lkw, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde.

