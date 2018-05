POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Fellbach: Auffahrunfall

In der Benzstraße in Oeffingen kam es am Freitagmittag kurz nach 12 Uhr zu einem Auffahrunfall, als ein 29-jähriger Daimler-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den Seat eines 27-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Kernen: Bagger beschädigt

Unbekannte schlugen zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen eine Scheibe eines Baggers ein, der auf einer Baustelle unterhalb der Y-Burg abgestellt war. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter Telefon 07151/41798 entgegen.

