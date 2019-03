Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (VT) Am Donnerstag, 28. März 2019, um 16:38 Uhr, befuhr ein 39jähriger Mann aus Niedersachsen mit einem Lkw, Ford, das Gelände einer Firma an der Hesselteicher Straße. Er fuhr auf die Hesselteicher Straße auf, ohne den bevorrechtigten Verkehr zu beachten. Gleichzeitig befuhr ein 37jähriger Mann aus Versmold mit seinem Pkw, Audi, die Hesselteicher Straße in Richtung Harsewinkel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführer und der 28jährige Beifahrer des Lkw verletzt wurden. Der Lkw - Fahrer wurde schwer verletzt, die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Für die notärztliche Erstversorgung, die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle wurde die Örtlichkeit teilweise komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,00 Euro.

