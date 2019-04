Polizei Paderborn

POL-PB: Verbotswidrig in Bahnhofstraße abgebogen - Kollision mit Gegenverkehr

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring, Salzkottener Straße, Frankfurter Weg, Bahnhofstraße ist am Dienstag eine Autofahrerin schwer und eine weitere leicht verletzt worden.

Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 56-jährige Ford-Focus-Fahrerin auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Frankfurter Weg. An der Kreuzung bog sie verbotswidrig nach links in die Bahnhofstraße ab und missachtete dabei den Vorrang einer vom Frankfurter Weg entgegenkommenden Skoda-Rapid-Fahrerin. Die 39-jährige Skodafahrerin prallte frontal in die rechte Seite des Ford. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Im Ford erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

