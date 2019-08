Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Gullideckel entfernt, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind auf der Suche nach einem bislang Unbekannten, der in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Hauptstraße 6 einen Schachtdeckel aus der Verankerung entfernt hatte und so für ein gefährliches Hindernis sorgte. Ein 50 Jahre alter Mazda-Lenker erkannte die Gefahr gegen 4:16 Uhr zu spät und überfuhr das geschaffene Loch in der Fahrbahn. An seinem Wagen entstand hierdurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der 50-Jährige blieb unversehrt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 an die Ermittler des Polizeireviers Haslach.

