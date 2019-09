Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschendieb mit Fahrrad gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Samstag, 7. September die Handtasche einer 72-Jährigen an der Fangstraße. Gegen 18.15 Uhr stand die Seniorin vor einem Geschäft und hatte die Handtasche in ihren Fahrradkorb gelegt. Plötzlich sei der Tatverdächtige mit seinem schwarzen Fahrrad an ihr vorbeigefahren und habe die Handtasche entwendet. Ein Zeuge verfolgte den Flüchtigen, woraufhin dieser die Handtasche wieder fallen ließ. Anschließend flüchtete er in Richtung Bocksheideweg. Der Tatverdächtige ist zirka 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat kurze, blonde Haare. Er trug eine rote Sportjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln und eine dunkle Hose. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

