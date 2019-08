Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Tankstelle - Zeugen beobachten Täter

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am frühen Donnerstagmorgen (01.08., 03.05 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in eine Tankstelle an der Brockhagener Straße.

Die Zeugen wurden auf laute Schlaggeräusche aufmerksam. Daraufhin sahen sie von dem Gelände der Tankstelle aus zwei männliche Personen weglaufen in Richtung Heidestraße. Dort angekommen, stiegen sie in ein Auto und fuhren davon. Die Männer waren ca. 180cm groß und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Einer der beiden trug einen Kapuzenpullover.

An der Tankstelle wurde eine Scheibe eingeschlagen. Zudem wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitpunkt am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

