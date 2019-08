Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Gütersloh (ots)

Verl (RB) - Am Mittwochabend gegen 21.16 Uhr kam es in Verl Bornholte-Bahnhof zu einem Unfall zwischen einer 60-jähirgien Autofahrerin und einer 23-jährigen Motorradfahrerin, bei dem die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 60-jährige Verlerin beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Straße Veilchenweg nach links auf die Paderborner Straße in Richtung Kaunitz abzubiegen. Hierbei übersah sie die junge Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock, welche mit ihrer Kawasaki auf der Paderborner Straße in Richtung Verl fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in Folge dessen die Kradfahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Motorradfahrerin wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 13.000,- Euro geschätzt.

