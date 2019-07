Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit eskaliert - alkoholisierter Täter festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (31.07., 04.50 Uhr) meldeten Zeugen einen Streit und eine Schussabgabe vor dem Bahnhof in Gütersloh am Willy-Brandt Platz. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 46-jährigen Mann. Dieser gab an, zuvor von einem flüchtig bekannten Mann nach einem verbalen Streit mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, mit der anschließend ein Schuss abgegeben wurde. Der Tatverdächtigte flüchtete daraufhin in Richtung Lindenstraße. In einer städtischen Unterkunft konnte er durch die Polizei angetroffen werden. Der alkoholisierte 40-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

In seinen persönlichen Sachen konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Diese wurde sichergestellt.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell