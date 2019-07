Polizei Gütersloh

POL-GT: Tatverdächtiger flüchtet aus Wohnhaus - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Dienstagvormittag (30.07., 11.00 Uhr) drang ein bislang unbekannter Mann in ein Haus an er Sender Straße ein.

Er durchsuchte Schränke und Schubladen, als er durch eine Zeugin auf frischer Tat ertappt wurde. Der Mann rannte aus dem Haus und stieg in ein silberfarbenes Auto, dessen Fahrer vor dem Haus auf den Mann wartete. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 bis 25 Jahre alt, kurze dunkle Haare, ca. 175cm groß. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Auffällig war ein Verband, welchen er an einer seiner Hände trug.

Der Täter erbeutete eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

