Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Mann beleidigt Rettungsdienst und Polizei

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (30.07., 01.15 Uhr) wurde die Polizei über einen aufgebrachten Mann auf einem öffentlichen Fest am Meerweg informiert.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann gab zunächst an, mit bislang unbekannten Personen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten zu sein. Aufgrund der daraus resultierenden Verletzungen sollte er vor Ort durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes behandelt werden. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Kräfte fortwährend. Zudem sprach er Drohungen in ihre Richtung aus. Mitarbeiter des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes mussten die Situation entschärfen.

Der auch den Polizeibeamten gegenüber sehr aggressive und beleidigende 25-jährige Rheda-Wiedenbrücker wurde bis zur erfolgten Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren, auch zu der ursprünglich stattgefundenen körperlichen Auseinandersetzung, wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell