Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Borgholzhausen - 65-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Freitagnachmittag (26.07., 16.15 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung An der Bundesstraße / Unter der Burg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer aus Bad Essen befuhr die Straße Unter der Burg aus Richtung Borgholzhausen kommend. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Straße An der Bundesstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Lkw eines 19-jährigen Bielefelders.

Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1600 Euro.

