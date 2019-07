Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Dienstagmorgen (30.07., 08.35 Uhr) meldeten Zeugen einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Fechtelstraße.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Terrassentür des Einfamilienhauses eingeschlagen worden war und einer Leiter an dem Haus lehnte. Offensichtlich wurde die Leiter zuvor aus einer aufgebrochenen Garage entnommen. Die Einbrecher betraten das Haus nicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat Dienstagmorgen rund um die Fechtelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

