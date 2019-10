Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung Polizei Brake: Kleintransporter aufgebrochen

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. In der Nacht vom 01. auf den 02. Oktober entwendeten unbekannte Täter in der Niedersachsenstraße in Lemwerder hochwertiges Werkzeug aus einem blauen Kleintransporter. Dafür hebelten sie die Hecktür des zu einem Bauunternehmen gehörenden Fahrzeugs auf.

Hinweise möglicher Zeugen werden bei den örtlichen Polizeidienststellen oder über die Online-Wache entgegengenommen. (180939)

