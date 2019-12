Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Grenzach: Geparktes Auto beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Seinen Renault Twingo stellte am Freitag, 06.12.2019, gegen 16.30 Uhr, ein 43 Jahre alter Mann in der Basler Straße, gegenüber einem Kindergarten ab. Als er am Samstag, 07.12.2019, gegen 15.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, war dieses beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Rückwärtsausparken aus der Kindertagesstätte verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

