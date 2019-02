Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schuhraub am Busbahnhof

Altena (ots)

Am Freitagabend wurden einem 29-jährigen Mann in der Nähe des Busbahnhofs Markaner die Schuhe geraubt. Zwei Männer kamen gegen 17.45 Uhr auf der Iserlohner Straße (der schmalen Gasse in Richtung der Fußgängerbrücke) auf ihn zu. Sie bedrängten ihn unter Androhung von Schlägen, seine schwarzen Adidas-Schuhe auszuziehen. Das Opfer zog seine Schuhe aus und überreichte sie. Trotzdem bekam er eine Ohrfeige.

Der Mann kann nur einen Täter beschreiben: Er soll 175 - 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt sein, Bart und rasierte Haare tragen. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine rote Jacke an. Zu der zweiten Person konnte der Geschädigte keine Personenbeschreibung abgeben. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Altena unter Telefon 9199-0 entgegen.

