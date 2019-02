Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern

Hemer (ots)

In der Nacht vom 07.02.2019 auf den 08.02.2019 versuchten bislang unbekannte Täter die Seitentür eines Friseursalons an der Hauptstraße aufzuhebeln. Da dieser Versuch Fehl schlug, probierten es die Täter am Türrahmen. Auch dies misslang und die Täter hinterließen erheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinwesie nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

