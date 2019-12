Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendiebin lässt bei Flucht präparierten Kinderwagen zurück

Bad Oeynhausen

Am Dienstag hat eine Frau versucht, in einem Geschäft innerhalb des Werre-Parks Kinderkleidung zu stehlen. Bei ihrer Flucht ließ sie einen für Diebstähle speziell präparierten Kinderwagen zurück.

Gegen 17 Uhr wurde eine Angestellte auf das Verhalten der Unbekannten aufmerksam, als sich diese mit dem unbesetzten Kinderwagen in der Kinderabteilung aufhielt. Deshalb entschloss sich die Angestellte die Frau gemeinsam mit weiteren Arbeitskolleginnen zur Rede zu stellen. Als man die mutmaßliche Diebin in der Ladenstraße ansprach, gab diese in gebrochenem Deutsch zu verstehen, dass sie nichts verstehe. Daraufhin ergriff sie die Flucht und ließ den hellen Kinderwagen zurück. In dem präparierten Gefährt fanden sich schließlich diverse Bekleidungsartikel im Wert eines dreistelligen Eurobetrages.

Die vermeintliche Diebin kann von den Zeuginnen wie folgt beschrieben werden: Etwa 60 Jahre alt, dunkle lockige schulterlange Haare. Die Tatverdächtige soll von stabiler Figur sein und während der Tat mit einem schwarzen Parka, einer schwarzen Hose sowie flachen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zu der gesuchten Ladendiebin geben? Wer kennt den Kinderwagen oder wem ist dieser in Verbindung mit der gesuchten Frau bereits zuvor aufgefallen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

