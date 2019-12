Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt 15-jährigen Autofahrer - Opel mit gestohlenen Kennzeichen versehen

Minden (ots)

Ein erst 15-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit einem mit gestohlenen Kennzeichen versehenen Auto im Mindener Stadtgebiet umher gefahren. Bei seiner riskanten Fahrt beschädigte er einen Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Zudem passierte er mehrere Kreuzungen trotz Rotlicht und fiel wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers konnte eine Streifenwagenbesatzung die Fahrt des Jugendlichen schließlich im Stadtteil Bärenkämpen ein Ende setzen. Der von der Polizei als Intensivtäter eingestufte Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen 23.20 Uhr erhielten die Beamten den Anruf, dass ein Opel Corsa mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit bereits mehrfach an Ampelkreuzungen bei Rot gefahren sei. Nachdem die Einsatzkräfte den Opel an der Ecke Leibnitzstraße/In den Bärenkämpen gestoppt hatten, stellte sich heraus, dass der 15-Jährige zuvor an der Drabertstraße einen am Straßenrand abgestellten Pkw beschädigt hatte. Laut eines Zeugen fuhr der Jugendliche davon, nachdem er sich kurz den Schaden angesehen hatte. Bei der Überprüfung des Opel fiel auf, dass die beiden angebrachten NI- Kennzeichen als gestohlen im Polizeicomputer gespeichert waren. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock, der als sogenannter Totschläger laut Waffengesetz zu den verbotenen Gegenständen zählt. Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich bei dem Jugendlichen nicht. Den älteren Wagen will er eignen Angaben zufolge vor einiger Zeit gekauft haben. Die Ermittlungen gegen den 15-Jährigen dauern an.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Polizei einen 23-jährigen Serben aus dem Verkehr gezogen, der ebenfalls eine Unfallflucht beging und mit bis zu Tempo 110 durch die Innenstadt fuhr. Dabei gefährdete der Mann Leib und Leben anderer Menschen. Gegen ihn erging ein Haftbefehl.

