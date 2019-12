Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall: Polizei bittet Fahrzeugführer um Kontaktaufnahme

Espelkamp (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der Herforder Straße (B 239) ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei bittet einen beteiligten Fahrzeugführer sowie auch Zeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme.

Als eine Espelkamperin (35) gegen sieben Uhr die Fahrbahn mit einem roten Ford Ka in Richtung Herford befuhr, wurde sie nach ersten Erkenntnissen wie mehrere andere PKWs in Nähe der Kreuzung zur Max-Planck-Straße von einem vermutlich silbernen Kleinwagen mit Mindener Kennzeichen überholt. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Außenspiegel. Statt anzuhalten, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit dem PKW weiter in südlicher Richtung. Da vor Ort Fahrzeugteile aufgefunden werden konnten, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen Seat Arosa handeln könnte.

Zur Klärung der Sachlage bitten die Beamten des Verkehrskommissariats Lübbecke den unbekannten Fahrzeugführer darum, unter Telefon (05741) 2770 Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Auch Zeugen sind aufgerufen, sich bei den Ermittlern zu melden.

