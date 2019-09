Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierte PKW-Fahrerin

B54 Irmtraut (ots)

Am 16.09.2019 gegen 21:00 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein PKW gemeldet, der ungewöhnlich langsam und in starken Schlangenlinien über die B54 von Oberzeuzheim in Richtung Rennerod geführt wurde. Dabei soll der PKW immer wieder über die Mittellinie gekommen sein, sodass Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr gefährdet wurden. Bei einer Verkehrskontrolle der Fahrerin bei Irmtraut, konnte ein Atemalkoholwert von ca. 1,6 Promille festgestellt werden. Gegen die 39-jährige Fahrerin aus dem Kreis Limburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten.

Mögliche Augenzeugen die Angaben zum Fahrverhalten der Frau machen können, oder hierdurch selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Westerburg (Tel.02663-98050) in Verbindung zu setzen.

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Westerburg

Jahnstraße 5

56457 Westerburg

PK Rubel



Telefon: 02663 9805-0

Telefax: 02663 9805-100









Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell