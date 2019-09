Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallgeschädigter PKW- Halter wird gesucht

Bad Ems (ots)

Am 12.09.2019, 08.45 Uhr ereignete sich in Bad Ems, auf der Römerstraße, Höhe Hausnummer 18 ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter und kam kurze Zeit später zum Unfallort zurück. Hier war jedoch das geschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Da der Schaden nicht unerheblich gewesen sein dürfte, wird der Besitzer dieses geparkten PKW gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bad Ems in Verbindung zu setzen.

