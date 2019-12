Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter beschädigt PKW bei Unfall

Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten PKW in der Innenstadt beschädigt hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Montag stellte eine Frau (25) ihren orangefarbenen 1er BMW gegen 21 Uhr auf der Fahrbahn der Reelser Straße ab. Bei ihrer Rückkehr am darauffolgenden Tag stellte sie gegen 14 Uhr fest, dass ein Fahrzeugführer einen Unfallschaden am linken Heck verursacht hatte.

Da sich der Verursacher anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen vom Unfallort entfernte, brachte die Frau den Unfall zur Anzeige. Daher bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300 um Zeugenhinweise.

