Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Parkendes Fahrzeug gerammt und geflüchtet - aufmerksame Zeugen

Betzdorf (ots)

Am Samstag, 03.08.2019, 16:45 Uhr beobachteten zwei Zeugen auf dem Parkplatz des Elektronikmarktes Expert Klein in der Betzdorfer Wilhelmstraße, wie ein PKW beim rückwärtigen Ausparken gegen ein anderes geparktes Fahrzeug fuhr. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und fuhr davon. Am geparkten PKW entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Aufgrund der Zeugenaussagen gibt es vielversprechende Hinweise das flüchtige Fahrzeug zu ermitteln. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Tel.-Nr.: 02741/926-0 oder per EMail unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

