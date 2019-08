Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Roller beschädigt und Helme entwendet

Gehardshain (ots)

Am frühen Sonntag Morgen (04.08.2019)wurden drei jugendliche Besucher der Gebhardshainer Kirmes Opfer einer Straftat. Einer der Dreien hatte seinen Motorroller in der Wiesengrundstraße oberhalb des Festgeländes abgestellt. Er und seine beiden Freunde legten dort auch ihre Motorradhelme ab und begaben sich auf die Kirmes. Als sie gegen 01:15 Uhr zu dem Roller zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass der Roller offensichtlich umgeworfen wurde und hierbei Beschädigungen in Höhe von 250 Euro entstanden sind. Damit nicht genug wurden ihre drei Helme auch noch entwendet. Hierbei handelt es sich um folgende Helme:

- schwarzer Helm mit auffällig weißer Beschriftung an diversen Stellen - Crosshelm in grau/weißer Farbe mit dazugehöriger Helmbrille (bronzefarben mit verspiegeltem Visier) - schwarzer Helm mit grauem Schriftzug ("Takashi") im oberen Bereich, wobei da "i" in blauer Farbe angebracht ist.

Ein Zeuge konnte zur relevanten Zeit drei Personen mit Helmen in den Händen beobachten. Die Polizei bittet weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de

