Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ungewöhnlicher Fund bei Grenzkontrolle: Schildkröte im Handschuhfach

Bild-Infos

Download

A93 / Kiefersfelden (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (27. Juni) bei Grenzkontrollen auf der A93 einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Im Handschuhfach eines Transporters mit ungarischen Kennzeichen lag eine lebende Schildkröte. Papiere für die Einfuhr des Reptils konnten die Fahrzeuginsassen nicht vorlegen.

Der 36-jährige Beifahrer gab an, die griechische Landschildkröte von Freunden in der Schweiz geschenkt bekommen zu haben. Nun wolle er sie für seine Kinder mit nach Hause nehmen. Aber daraus wurde nichts. Das nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützte Tier kam zur artgerechten Versorgung in die Reptilienauffangstation nach München. Die weiteren Ermittlungen hat die Kontrolleinheit Verkehrswege vom Hauptzollamt Rosenheim übernommen.

Rückfragen bitte an:



Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2201

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf rund 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell