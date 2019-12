Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Rauch von einer Heizung ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Eine brennende Fabrik wurde der Polizei am Sonntag, 08.12.2019, gegen 05.20 Uhr, in der Gewerbestraße gemeldet. Die Polizei rückte aus und auch die Feuerwehr aus Rheinfelden, Herten und Degerfelden fuhren den vermeintlichen Brandort mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann an. Auf der Anfahrt konnte Rauch gesehen werden, Feuer war aber keines in Sicht. Mittels Drehleiter wurde das Dach der Firma von der Feuerwehr erkundet. Feuer und Brandgeruch konnte zu keiner Zeit festgestellt werden und so ist es wahrscheinlich, dass der Rauch von der Heizung stammte.

