Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Unfall mit unterschiedlichen Ansichten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Crafter befuhr am Freitag, 06.12.2019, gegen 14.10 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann die Lörracher Straße aus Richtung Grenzach kommend in Richtung Rheinfelden. In Höhe der Klosterstraße wollte er nach links in diese einbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10000 Euro. Laut des 29-jährigen überfuhr der 49-jährige Golf-Fahrer eine rote Ampel. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/9890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

