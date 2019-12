Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Junger Mann pöppelt Passanten an und wird in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Per Anhalter beabsichtigte am Sonntag, 08.12.2019, gegen 08.20 Uhr, ein 22 Jahre alter Mann nach Hause zu kommen und versuchte deshalb, verschiedene Fahrzeug anzuhalten. Als ihm die Mitfahrt von einem 42-jährigen Verkehrsteilnehmer verweigert wurde, beleidigte er diesen und trat gegen sein Auto. Die Polizei wurde verständigt und der 22-jährige flüchtete in die Stadt. Dort beleidigte er dann in einer Bäckerei in der Bahnhofsstraße einen 56 Jahre alten Mann und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, er wurde seiner Mutter übergeben.

