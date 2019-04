POL-RT: Psychisch auffällige Person; Verkehrsunfälle; Brände; Graffiti-Sprayer geschnappt; Trickdiebe unterwegs;

Polizeipräsidium Reutlingen

Am Bahnhof Passanten und Polizeibeamte beleidigt

Ein polizeibekannter, psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagvormittag mehrere Passanten mit zum Teil fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigt und bedroht. Der offenbar deutlich betrunkene 49-Jährige hielt sich gegen elf Uhr am Bahnhof in Reutlingen auf und betitelte auch die durch Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Da der Mann nicht zu beruhigen war und sich weiterhin aggressiv verhielt, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Außerdem wird er bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den ein 36-jähriger Straubenhardter am Dienstagmittag im Tobeltal verursacht hat. Der Mann war gegen 15.20 Uhr mit seinem VW Lupo auf der K 6745 von Pflummern in Richtung Mörsingen unterwegs, als er auf freier Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei knallte sein Kleinwagen gegen einen Betonkanal, wurde ausgehebelt und kam völlig demoliert in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Der Unfallverursacher und sein 27-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Lupo musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Weil er beim Einfahren aus einem Grundstück nicht aufgepasst hat, hat ein 78 Jahre alter Esslinger am Dienstagnachmittag auf der Mülbergerstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior wollte gegen 17 Uhr von einer Grundstückszufahrt nach links in die Mülbergerstraße einfahren. Dabei übersah er eine von links heranfahrende Mercedes E-Klasse. Deren 51 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden fiel mit etwa 17.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Filderstadt (ES): Komposthaufen in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Komposthaufen am Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, in einem Garten in der Hebbergstraße in Plattenhardt in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es rasch die Flammen zu löschen. Durch den Brand wurde das Gartenhäuschen auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Kurz nicht ausgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit ist einem Roller-Lenker am Dienstagvormittag zum Verhängnis geworden. Ein 48-Jähriger befuhr kurz vor elf Uhr mit seinem Audi A3 die Obertürkheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als er am Straßenrand eine Parklücke erkannte, setzte er den Blinker und bremste ab. Ein nachfolgender 76 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads erkannte dies zu spät und fuhr gegen das mittlerweile stehende Auto. Im Anschluss stürzte der Senior zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall mit Bus und Jeep gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend zwischen Nellingen und Esslingen ereignet hat. Ein 37-Jähriger war um 19 Uhr mit seinem Grand Cherokee auf der L 1192 von der Autobahn herkommend in Richtung Esslingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Zollberg-/Ruiter Straße kollidierte der Jeep mit dem Linienbus eines 47-Jährigen. Der Bus kam von der Nellinger Linde und wollte geradeaus nach Berkheim weiterfahren. Die Kollision war so heftig, dass sich der Busfahrer und zwei Insassen, ein 84 Jahre alter Mann und eine 34-jährige Frau, sich leichte Verletzungen zuzogen. Die verletzten Insassen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 47-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Da beide Fahrer angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, werden Zeugen gebeten, sich zu melden. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Fahrzeugbrand in Baustelle

In der Neidlinger Straße ist am Dienstagnachmittag an einem Lkw ein Brand ausgebrochen. Gegen 17.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus, nachdem zuvor das Feuer gemeldet worden war. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, sodass das Fahrzeug fahrtauglich blieb. Wie sich herausstellte, dürfte der Brand an der überhitzten Abgasanlage des Lasters ausgebrochen sein. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Umleitungsmaßnahmen waren nicht erforderlich, da die Neidlinger Straße momentan aufgrund Bauarbeiten gesperrt ist. (mr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßliche Graffiti-Sprayer gefasst

Beamte des Polizeireviers Tübingen sind in der Nacht zum Mittwoch in der Unterführung der Hegelstraße, zwischen Karlstraße und Steinlachallee, zweier mutmaßlicher Graffiti-Sprayern habhaft geworden. Kurz vor drei Uhr entdeckten Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdiensts die Tatverdächtigen und verständigten die Polizei. Ein 21-jähriger Tübinger, der offenbar gerade dabei war, ein Wandelement der Unterführung mit einer Spraydose zu beschmutzen sowie ein 23 Jahre alter Mann aus Mössingen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Im Rucksack des Tübingers fanden die Beamten Spraydosen auf, der 23-jährige Mössinger trug mehrere Lackstifte bei sich. Die Graffiti-Utensilien wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Tübingen (TÜ): Roller-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Roller-Lenker bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag erlitten. Kurz nach 17.30 Uhr bog ein 79-Jähriger mit seinem VW Touran von der Danziger Straße nach links in die Weinbergstraße ab. Hierbei übersah er den 74 Jahre alten Zweiradlenker, der mit seinem Roller von der Weinbergstraße nach links in die Danziger Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Roller-Lenker zunächst nach rechts abgewiesen. Beim anschließenden Sturz auf den Asphalt verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand geringer Sachschaden. (ms)

Tübingen (TÜ): Handydiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Zwei dreiste Handydiebe haben am Dienstagvormittag, kurz nach zehn Uhr, in einem Telefonladen in der Ammergasse ihr Unwesen getrieben. Während ein vermeintlicher Kunde den allein im Laden anwesenden Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelte, riss sein Komplize am Verkaufstisch drei ausgestellte Mobiltelefone aus der Diebstahlssicherung. Anschließend rannte das Duo durch die geöffnete Ladentür in Richtung Jakobsgasse weg. Die Diebe erbeuteten drei iPhones Typ Xs, Xr und X im Gesamtwert von 2.800 Euro. Einer der Täter ist knapp 170 cm groß, etwa 17 bis 20 Jahre alt und hat sehr kurze, schwarze Haare sowie einen leichten Bartansatz. Er trug eine auffällig längsgestreifte Steppjacke und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Dieb ist zirka 175 cm groß und hat dunkle Haare. Von ihm ist ansonsten lediglich bekannt, dass er eine dunkle Jacke getragen hatte. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/56515-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind auf Zebrastreifen angefahren

Ein neunjähriges Kind ist am Dienstagabend auf einem Zebrastreifen von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Opel Astra im stockenden Verkehr vom Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz in Richtung Sprollstraße. Zur selben Zeit war der Bub auf einem Fahrrad auf dem dortigen Fußgängerüberweg unterwegs und wurde vom Opel erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Jungen im Beisein seiner Mutter in ärztliche Behandlung. (mr)

