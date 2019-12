Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Lörrach: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Lörrach: Drei Männer gehen Paar an - Gewahrsam - Lörrach: Frau wird von Mann umgerannt - Zeugensuche!

Lörrach: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag, 07.12.2019, in Lörrach verunfallt und hat einen Schaden von rund 16000 Euro verursacht. Anschließend flüchtete er. Gegen 00:30 Uhr war der mutmaßlich betrunkene Fahrer bereits einem Türsteher einer Gaststätte aufgefallen. Dort fuhr er mit einem VW weg. Kurze Zeit später erfolgte die Mitteilung an die Polizei, dass dieser Wagen in der Unteren Herrenstraße einen Unfall verursacht hatte. Eine Polizeistreife konnte den beschädigten Wagen in der Nähe feststellen, allerdings ohne Fahrer. Aufgrund von Zeugenaussagen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 19 Jahre alten Mann. Da ein Alkomatentest rund 1,2 Promille zeigte, musste der junge Mann mit zur Blutprobe. Einen Führerschein hatte er nicht.

Lörrach: Drei Männer gehen Paar an - Gewahrsam

Aus unbekannten Gründen haben drei alkoholisierte Männer am Freitagabend, 06.12.2019, in Lörrach ein Pärchen auf der Straße zunächst verbal angegangen. Dann wurde der 28 Jahre alte Mann geschlagen und auch getreten. Ein Mitarbeiter einer nahen gelegenen Gaststätte verständigte gegen 20:15 Uhr die Polizei, die mit mehreren Streifen die drei höchstaggressiven Männer bändigen musste. Die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen. Dabei biss einer von ihnen einem Polizeibeamten in den Arm. Dank getragener Winterbekleidung überstand dieser den Angriff unversehrt. Der Angreifer erlitt wegen eines Abwehrschlages eine leicht blutende Lippe.

Lörrach: Frau wird von Mann umgerannt - Zeugensuche!

Am Donnerstag, 05.12.2019, ist eine Frau von einem bislang unbekannten Mann auf dem Weihnachtsmarkt in Lörrach umgerannt worden. So gegen 16:00 Uhr stand die 78 Jahre alte Frau bei einem Glühweinstand, als sie plötzlich von einem Mann angerempelt wurde. Dieser war offensichtlich auf der Flucht vor drei anderen Männer, die ihn verfolgten. Die Frau fiel auf den Boden. Zwei der drei Verfolger halfen der Frau wieder auf, der Verursacher verschwand unerkannt in der Menge. Dieser hatte schulterlange graue Haare und einen längeren Schnauzbart. Auch die anderen Beteiligten sind unbekannt. Das Polizeirevier Lörrach bittet deshalb Zeugen des Vorfalls, sich dort zu melden (Tel. 07621 176-0). Die Frau erlitt eine Frakturverletzung und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

