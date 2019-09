Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer -Radfahrer leicht verletzt-

Unna (ots)

Am 19.09.2019 (06.40Uhr) befuhr der Unfallbeteiligte 45Jährige Radfahrer aus Unna den Radweg der Massener Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Mühlenstraße beabsichtigte er seine Fahrt, bei für ihn geltender grünen Ampel, auf der Massener Straße, fortzusetzen. Zeitgleich bog die Unfallbeteiligte 61Jährige Kamenerin mit ihrem Personenkraftwagen von der Massener Straße nach rechts in die Mühlenstraße ein. Hierbei übersah sie den Radfahrer und es kam zur Kollision. Infolgedessen stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sofortige ärztliche Versorgung war nach seinen Angaben nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

