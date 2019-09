Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Knallkörper in Ladenlokal geworfen/ Drei Jugendliche flüchtig

Selm (ots)

Am 16.09.2019 (15:30 Uhr) warfen drei bislang unbekannte Jugendliche einen Knallkörper in den Eingangsbereich eines Bekleidungsgeschäftes in der Kreisstraße. Neben einen Knall und einer erheblichen Rauchentwicklung kam es zu Brandflecken auf einem Teppich. Es entstand Sachschaden. Flüchtig sind drei männliche Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren. Kurz darauf ergab sich ein gleich gelagerter Fall in unmittelbarer Nähe.

Wer hat Verdächtiges bemerkt oder kann die Täter beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

