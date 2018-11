POL-RZ: Korrektur Folgemeldung - Mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Ratzeburg

Am 19.11.2018 wurde die Aral-Tankstelle in Schwarzenbek ausgeraubt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Geschädigte weitere Angaben zum Täter machen, die schließlich einen dringenden Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Schwarzenbeker begründeten. Das Amtsgericht Schwarzenbek erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Beschuldigten, der daraufhin am 23.11.2018 in seiner Wohnung widerstandslos verhaftet werden konnte. In der anschließenden Vernehmung gab er die Tat zu. Nach Verkündung des Haftbefehls durch den Haftrichter wurde der Mann der JVA Lübeck zugeführt.

