Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht/ Kradfahrerin stürzt und verletzt sich am Bein, Zeugen gesucht

Werne/Selm (ots)

Eine 16 jährige Selmerin, welche mit ihrem Leichtkraftrad in Werne die Selmer Landstraße in Richtung Selm befuhr, musste in Höhe der Gaststätte "Mutter Stuff" verkehrsbedingt abbremsen. Ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher nicht mehr rechtzeitig abbremste, berührte mit seinem Pkw das linke Bein der 16jährigen. Hierbei kam sie zu Fall und wurde leicht verletzt. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden von ca. 200.-Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt mit einem dunklen Pkw in Richtung Selm fort, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem PKW geben? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02307/921-3420 oder 921-0.

