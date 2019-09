Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbrecher bei Schuhdiebstahl gefasst -Viele Markenschuhe abhandengekommen

Schwerte (ots)

Am Sonntag, 15.09.2019, wurde in Schwerte eine 37jährige staatenlose männliche Person ohne festen Wohnsitz festgenommen. Der Täter war zuvor gewaltsam in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses eingedrungen (Eintreten der Hausabschlusstür) und entwendete dort 16 Paar Markenschuhe, welche vor den Wohnungstüren standen. Teile des Diebesgutes führte er bei seiner Festnahme noch mit. In der Vergangenheit bereits kam es in Schwerte zu sechs gleich gelagerten Taten. Der Beschuldigte ist drogenabhängig und finanziert offensichtlich durch die Taten seinen Drogenkonsum. Er gibt die Tat zu, ebenso zwei zurückliegende Taten. Es wurde Haftbefehl erlassen.

