POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht - Porschefahrer flüchtet während der Verkehrsunfallaufnahme

Unna (ots)

Am 14.09.2019 (Sa.), gegen 16.30 Uhr, mussten die drei Fahrzeuge eines 34jährigen Fahrzeugführers aus Unna, eines 77jährigen Fahrzeugführers aus Kamen und eines 19jährigen Fahrzeugführers aus Unna auf der Kamener Straße in Unna in Fahrtrichtung Kamen vor der Einmündung Grillostraße verkehrsbedingt halten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines gelben Porsche befuhr die Kamener Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Aufgrund unbekannter Ursache fuhr der Porschefahrer auf das Fahrzeug des verkehrsbedingt wartenden 34jährigen Unnaers auf. Die die Wucht der Kollision wurden die Fahrzeuge der Wartenden aufeinander geschoben, sodass insgesamt 4 Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt waren. Nachdem festgestellt wurde, dass niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, wurden die Fahrzeugführer für die anstehende Verkehrsunfallaufnahme aufgefordert, die Unfallstelle zu räumen, um die Kamener Straße wieder für den Verkehr frei geben zu können. Nachdem der Fahrzeugführer des gelben Porsche sein Fahrzeug zunächst im Bereich der Grillostraße abstellte, nutzte er eine günstige Gelegenheit, um von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. So weit bekannt, entstand ein Sachschaden von bislang 10.700 Euro.

