Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Drei Personen leicht verletzt

Werne (ots)

Am 13.09.2019 (Fr.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer aus Bergkamen die Selmer Landstraße in Werne in Fahrtrichtung Selm. Er beabsichtigte, nach links in die Straße Am Kohuesholz abzubiegen und verlangsamte aus diesem Grund die Fahrt. Dieses Vorhaben erkannte ein nachfolgender 22jähriger Fahrzeugführer aus Selm zu spät, sodass er auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten sowie eine 27jährige Beifahrerin aus Menden leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

