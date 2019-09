Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht/ Schwarzer Bentley flüchtig

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Bentleys verursachte am 18.09.2019, gegen 13.20 Uhr ein Unfall in Schwerte, Hörder Straße / Talweg. Der schwarze Bentley reihte sich in Fahrtrichtung Dortmund in den fließenden Verkehr ein und stieß auf den davor fahrenden PKW eines 41 jährigen Schwerters. Diesen PKW schob er auf einen weiteren Pkw eines 76 jährigen Dortmunders. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt mit dem dunklen Pkw fort, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Es enstand Sachschaden in Höhe von mind. 6000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem PKW geben? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304/921-3320 oder 921-0.

