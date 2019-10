Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 24.10.2019 zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein 71-jähriger Mann Opfer eines Taschendiebstahls, als er sich zum Einkaufen bei einem Discounter in der Sickingerhöhstraße aufhielt. Der unbekannte Täter entwendete die Geldbörse des Mannes, die dieser in der Jackentasche aufbewahrt hatte. Diebesgut: Niedriger zweistelliger Eurobetrag und persönliche Dokumente.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl.

